Эвакуацию экипажа терпящего бедствие у берегов Болгарии танкера приостановили

Спасению людей с судна Kairos, который был атакован украинским морским беспилотником Sea Baby, помешала штормовая погода

АХТОПОЛЬ /Болгария/, 6 декабря. /ТАСС/. Спасение экипажа танкера Kairos под флагом Гамбии, который терпит бедствие в районе города Ахтополь в южной части болгарского Черноморья после атаки украинского морского беспилотника Sea Baby, приостановлено. Как сообщил оперативный штаб по борьбе с чрезвычайными ситуациями, в утренние часы 6 декабря пограничный катер предпринял попытку снять экипаж с аварийного судна, но высокие волны помешали это сделать.

"Танкер надежно стоит на якоре, экологической угрозы не представляет, экипаж находится в безопасности, воды и продовольствия достаточно. Если потребуется, дополнительные запасы могут быть доставлены по воздуху. Спасательные действия будут продолжены при нормализации погодных условий", - говорится в сообщении штаба.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в районе инцидента сохраняется волнение около 4 баллов и отмечается сильный порывистый ветер, температура воздуха около 15 градусов Цельсия, аналогичная температура и у морской воды. Аварийное судно стоит на одном якоре на расстоянии нескольких сотен метров от берега, кормовая часть танкера, борт и рубка сильно обгорели. Постоянное наблюдение за состоянием судна с берега ведут наряды пограничной полиции.

Попав под удар украинских морских дронов в водах Турции 28 ноября, Kairos потерял ход. 3 декабря турецкий буксир начал его проводку в порт, но 5 декабря по неизвестным причинам прекратил ее и оставил танкер в территориальных водах Болгарии вблизи от берега, где Kairos встал на якорь.

По данным исполнительного агентства "Морская администрация", экипаж запросил эвакуацию, но из-за сложных метеоусловий спасательная операция была отложена. При благоприятной погоде экипаж будет эвакуирован, а судно будет отбуксировано на безопасное место.

Kairos, построенный в 2002 году, был включен в санкционные списки Евросоюза, Великобритании и Канады. Танкер шел в Новороссийск, когда попал под удар украинских морских дронов.