Орбан: лидеры ЕС готовятся к войне с Россией

Венгрия говорит этому "нет", отметил премьер-министр республики

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 6 декабря. /ТАСС/. Лидеры Евросоюза приняли решение о подготовке к войне с Россией к 2030 году, но венгерское правительство сделает все необходимое для того, чтобы избежать подобного развития событий. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на собрании активистов правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в Кечкемете.

Он отметил, что следует со всей серьезностью отнестись к "сигналам бедствия", которые посылает политика нынешнего руководства ЕС, направленная на продолжение конфликта на Украине и прямую конфронтацию с Россией. "Война не за горами, она близка с политической точки зрения. Европейские лидеры решили, что Европа вступит в войну. Есть решение по этому поводу. Официальная позиция такова, что мы должны быть готовы к этому к 2030 году", - сказал глава правительства.

По его словам, обострение отношений и переход к военному конфликту между разными странами или блоками обычно происходит в четыре этапа. "На первом этапе разрываются дипломатические отношения, на втором - вводятся экономические санкции и прекращается экономическое сотрудничество, на третьем - речь заходит о вооруженных силах и переходе к военной экономике (это то, что происходит сейчас), а четвертый этап - это уже стадия столкновения", - уточнил Орбан. Он заявил под аплодисменты зала, что Венгрия говорит всему этому: "Нет, нет, нет и нет".

"Сейчас Венгрия находится в опасности", - подчеркнул премьер, добавив, что задача состоит в том, чтобы "удержать Европу от войны". По его словам, над этим надо работать, хотя, возможно, усилий одной Венгрии для этого будет недостаточно.

Тем не менее Орбан заверил, что его правительство сделает все от него зависящее в целях прекращения конфликта на Украине, будет поддерживать мирный план США и по-прежнему намерено противодействовать попыткам лидеров ЕС втянуть Европу в военную конфронтацию с Россией.

Премьер-министр призвал соотечественников поддержать партию ФИДЕС на предстоящих в апреле 2026 года парламентских выборах, чтобы дать Венгрии возможность "остаться в стороне" от опасных планов Брюсселя. По его словам, необходимо спасти страну "от надвигающейся на нее военной угрозы".