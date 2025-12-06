МИД Норвегии: без прогресса по мирному плану война в Газе может возобновиться

Норвежский министр иностранных дел Эспен Барт Эйде призвал уже в этом месяце создать временное правительство, международные стабилизационные силы и совет мира

Редакция сайта ТАСС

СТОКГОЛЬМ, 6 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде призвал к скорейшей реализации мирного плана по сектору Газа, подчеркнув, что перемирие неустойчиво и ситуация может деградировать обратно к "войне и анархии".

"Нам нужно работать над последовательностью [реализации плана] и необходимо создать временное правительство, международные стабилизационные силы и совет мира уже в этом месяце, потому это неотложные задачи. <…> У нас очень неустойчивое перемирие. Мы будем двигаться либо вперед, либо назад, мы не сможем оставаться в нынешней ситуации. Или ситуация возвращается к войне, к анархии, или мы двигаемся вперед", - сказал Эйде, выступая на Дохийском форуме. Трансляция велась на YouTube.

Говоря о том, как, по его мнению, будет организован процесс сдачи оружия радикальным движением ХАМАС, норвежский министр отметил, что не считает, что оружие должны забирать члены международных стабилизационных сил, этим должны заниматься палестинские власти.

"Мне кажется, это должны делать палестинцы. Это непопулярная идея, но мы должны оперативно прояснить этот вопрос, чтобы чего-то достичь. Международные стабилизационные силы будут выполнять миротворческие задачи, они будут вести мониторинг, предоставлять отчеты, гарантируя, что этот процесс продвигается", - добавил Эйде.