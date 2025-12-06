Венгрия хочет расширить экономические связи с РФ по окончании кризиса на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что недавно обсуждал эти вопросы во время визитов в Москву и Вашингтон и, по его словам, "американцы согласны с русскими по поводу отмены системы санкций"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 6 декабря. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает расширить экономическое сотрудничество с Россией после урегулирования конфликта на Украине и отмены западных санкций. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на собрании активистов правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в Кечкемете.

Глава правительства отметил, что недавно обсуждал эти вопросы во время визитов в Москву и Вашингтон и, по его словам, "американцы согласны с русскими по поводу отмены системы санкций" по завершении украинского кризиса. "Система санкций не может всегда оставаться такой, как сейчас, и американцы не хотят вычеркивать Россию из западной экономики", - сказал Орбан, выступление которого транслировал телеканал М1.

Он уточнил, что в ходе поездки в Москву 28 ноября в сопровождении делегации венгерского бизнеса "высказался по вопросу об экономическом сотрудничестве" с Россией после завершения конфликта на Украине. "Мы должны думать наперед, потому что война, да поможет нам бог, когда-нибудь закончится", - заявил премьер. Во время визита в Москву он был принят в Кремле президентом России Владимиром Путиным.

Орбан напомнил, что сейчас идет согласование мирных договоренностей по Украине и одновременно обсуждаются перспективы нормализации отношений между США и Россией. "Если американо-российское соглашение будет предусматривать расширение пространства экономического сотрудничества, то надо быть готовым к тому, чтобы наилучшим для себя образом занять это пространство", - подчеркнул глава правительства.