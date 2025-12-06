Трамп поблагодарил Алиева и Пашиняна за выдвижение на Нобелевскую премию мира

Президент США отметил, что остается приверженным прекращению конфликтов во всем мире, обеспечению мира и благополучия для всех людей

БАКУ, 6 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп направил письмо азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, в котором поблагодарил за выдвижение его кандидатуры на Нобелевскую премию мира за 2025 год.

"Благодарю вас за ваше совместное с премьер-министром Пашиняном письмо о выдвижении моей кандидатуры на Нобелевскую премию мира. Выражаю вам глубокую признательность за эту высокую оценку, которая вдохновляет нас на продолжение нашей важной миссии", - говорится в послании, текст которого опубликован на сайте президента Азербайджана.

Трамп подчеркнул, что, как президент США, он остается приверженным прекращению конфликтов во всем мире, обеспечению мира и благополучия для всех людей. "Благодаря постоянному партнерству с вами мы достигнем невозможного", - отмечается в послании.