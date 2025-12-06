Маск призвал ликвидировать Евросоюз и вернуть суверенитет отдельным странам

Илон Маск считает, что так государства смогли бы "лучше представлять свой народ"

Редакция сайта ТАСС

Илон Маск © Andrew Harnik/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 6 декабря. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что Евросоюз (ЕС) должен быть устранен, а отдельным странам необходимо вернуть суверенитет.

"ЕС должен быть упразднен, а отдельным странам должен быть возвращен суверенитет, чтобы государства могли лучше представлять свой народ", - написал он в X.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) анализирует новые аспекты в рамках расследования в отношении X. Орган рассматривает несколько тем, связанных с соблюдением требований закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act, DSA).

Расследование в отношении X в ЕС началось в декабре 2023 года. ЕК подозревает компанию в нарушении закона о цифровых услугах, который обязывает операторов интернет-ресурсов без судебных решений удалять контент, маркированный как запрещенный в Евросоюзе.