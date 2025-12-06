В Нидерландах призвали упразднить Еврокомиссию из-за решения оштрафовать X

Лидер Партии свободы Герт Вилдерс назвал ЕК тоталитарной структурой

ГААГА, 6 декабря. /ТАСС/. Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс выступил с резкой критикой Еврокомиссии (ЕК), заявив, что ее следует упразднить в связи с решением о введении штрафов для X.

"Никто вас не выбирал. Вы никого не представляете. Вы - тоталитарная структура. Мы должны не признавать штрафы в отношении X, а упразднить Еврокомиссию", - написал Вилдерс в этой соцсети в ответ на пост ЕК о решении оштрафовать ее.

5 декабря ЕК оштрафовала X на €120 млн за нарушение цифровых правил ЕС. Как заявил на брифинге представитель ЕК Тома Ренье, X "нарушила нормы транспарентности". Это, по его словам, включает наличие на платформе платной синей отметки верифицированного пользователя, которая "вводит пользователей в заблуждение, поскольку ее "может купить любой", а X "не проводит достаточной верификации".

Ренье также утверждал, что политика рекламы в X вводит в заблуждение пользователей и что соцсеть "не предоставляет цифровых данных для европейских исследователей", в то время как ЕК обязывает делать это все цифровые компании в рамках Акта о цифровых услугах Евросоюза.