WSJ: стратегия нацбезопасности США стала ушатом холодной воды для Европы

В американском документе европейские страны представлены как "своенравные, переживающие упадок государства, передавшие суверенитет Евросоюзу и возглавляемые правительствами, которые подавляют демократию"

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Обновленная стратегия национальной безопасности США стала для стран Европы ушатом холодной воды. Такое мнение выразила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Как отмечает издание, европейские страны представлены в этом документе как "своенравные, переживающие упадок государства, передавшие суверенитет Евросоюзу и возглавляемые правительствами, которые подавляют демократию". Такой подход стал "ушатом холодной воды для европейских столиц", считает газета.

В опубликованной 5 декабря обновленной Стратегии национальной безопасности США, в частности, высказывается опасение, что Европа через 20 лет станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства Евросоюза и других наднациональных структур. В американской администрации в связи с этим выразили сомнения в том, что ряд европейских стран будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками США.