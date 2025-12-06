МИД Египта: миротворцы в Газе должны быть временно

После этого безопасность в анклаве должна будет обеспечивать Палестинская национальная администрация, заявил глава египетского внешнеполитического ведомства Бадр Абдель Аты

ДОХА, 6 декабря. /ТАСС/. Миротворческий контингент должен быть размещен в Газе исключительно на временной основе, после этого безопасность в анклаве должна будет обеспечить Палестинская национальная администрация (ПНА). С таким заявлением выступил глава МИД Египта Бадр Абдель Аты в ходе дискуссии на Дохийском форуме.

"Критически важно выполнить положения резолюции 2803 Совета Безопасности ООН, включая размещение в Газе миротворческого контингента - эти вооруженные силы будут, совместно с "Советом мира" (орган, который будет осуществлять кураторство над сектором и который возглавит президент США Дональд Трамп - прим. ТАСС) и палестинским Комитетом технократов (гражданский орган послевоенного управления анклавом - прим. ТАСС), размещены там временно. После этого ПНА должна будет вновь начать функционировать на территории Газы", - подчеркнул Абдель Аты.

Глава МИД Египта добавил, что КПП "Рафах" на границе с сектором Газа "не закрывался с египетской стороны, его работе мешает израильская сторона, перекрывшая доступ к палестинской стороне погранперехода". Он подчеркнул, что Каир не приемлет превращения КПП в "перевалочный пункт в рамках выселения палестинцев с их территории", переход должен будет функционировать как на выезд из Газы, так и на въезд в анклав.

3 ноября портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что США ведут закрытые переговоры с рядом стран о создании стабилизационных международных сил в секторе Газа. В их состав могут войти представители Азербайджана, Египта, Индонезии и Турции, а также подразделения палестинской полиции.

17 ноября СБ ООН принял американский проект резолюции в поддержку мирного плана президента США Дональда Трампа по сектору Газа. Постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя после голосования по резолюции заявил, что успех миротворческой инициативы можно будет оценивать по тому, насколько удастся реально "обеспечить устойчивый мир, где Израиль и Палестина будут сосуществовать в мире и безопасности в границах 1967 года, а Иерусалим станет столицей обоих государств в соответствии с резолюциями СБ и ГА ООН, нормами международного права и заключенными ранее соглашениями".