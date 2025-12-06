Фидан заявил о ежедневных нарушениях Израилем режима прекращения огня в Газе

По словам главы МИД Турции, по теме формирования стабилизационных сил "ведутся переговоры с различными странами"

АНКАРА, 6 декабря. /ТАСС/. Израиль ежедневно нарушает режим прекращения огня в Газе, а параллельно идет работа по формированию международных стабилизационных сил для сектора, в которых готовы участвовать ВС Турции. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан журналистам на полях Дохийского форума.

"В настоящее время на местах есть определенные проблемы. В особенности мы видим, что Израиль ежедневно совершает многочисленные нарушения режима прекращения огня. Он не только нарушает режим, но и вопреки обещаниям не позволяет доставить в Газу необходимую помощь в нужном объеме и в нужном виде. Это большая проблема", - сказал министр, чей комментарий распространил МИД Турции.

По его словам, по теме формирования стабилизационных сил "ведутся переговоры с различными странами". "Турция готова внести любой вклад в мирное урегулирование в Палестине, включая отправку солдат в состав стабилизационных сил. Но здесь важны позиция, подход и консенсус заинтересованных сторон. Пока что мы внимательно следим за ходом соответствующих переговоров", - отметил Фидан.

Он сообщил, что "вопросы, связанные со второй фазой реализации мирного плана в Газе, продолжают обсуждаться и прорабатываться". "На втором этапе должна произойти передача управления сектором комитету, состоящему из палестинцев. Но также необходимо создать готовые к работе полицейские силы в Газе. С другой стороны, нужно внедрить институт мира. И в его рамках должны быть созданы [международные] стабилизационные силы. В настоящее время эта работа продолжается", - сообщил министр.