МИД Турции не считает первоочередной задачей разоружение ХАМАС при урегулировании

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан указал, что необходимо действовать поэтапно и быть реалистами

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 6 декабря. /ТАСС/. Вопрос разоружения ХАМАС в контексте урегулирования конфликта в Газе не является первоочередным, сначала необходимо обеспечить пограничную безопасность для обеих сторон. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на Дохийском форуме.

"Разоружение не может быть нашим первым делом в процессе [урегулирования]. Нам нужно действовать поэтапно. Мы должны быть реалистами, если действительно хотим добиться успеха. Нам нужно, чтобы международные стабилизационные силы разместились на границе [между палестинцами и израильтянами в Газе]. Нам нужно привлечь к этому палестинские полицейские силы, которые возьмут функции у ХАМАС", - сказал он.

В дальнейшем, по его словам, "нужно обеспечить свободную доставку гуманитарной помощи в Газу". "Мы должны позволить нормальной жизни вернуться, дать людям надежду, а затем мы можем начать решать вопрос о разоружении. У нас будут международные силы, будет полиция, не связанная с ХАМАС. И что самое важное, региональные страны и страны, которые подписали соглашения [по Газе в Шарм-эш-Шейхе], члены Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества будут следить за тем, чтобы Израиль строго соблюдал соглашение", - отметил Фидан.

Он не исключил, что "ХАМАС и любые другие палестинские структуры могут отклоняться от реализации плана мира, но пока все стороны его соблюдают". "Они все осознают серьезность проблемы. ХАМАС почти полностью выполнил то, что от них требовали", - указал министр.

Фидан добавил, что внешнее вмешательство в ситуацию в Газе может быть необходимо во избежание рисков срыва договоренностей, а также для перехода ко второму этапу урегулирования.