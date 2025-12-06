Чешский депутат призвал новый кабмин проверить инициативу по снарядам для ВСУ

Парламентарий от входящего в правящую коалицию движения SPD Радек Котен указал, что "надо выяснить, насколько она прозрачна, или там существуют лазейки, и деньги уходят в другие места"

ПРАГА, 6 декабря. /ТАСС/. Правительству Чехии, формируемому по итогам недавних парламентских выборов, следует проверить прозрачность инициативы поставки снарядов для ВСУ. Такое мнение выразил депутат парламента республики от входящего в правящую коалицию движения SPD ("Свобода и прямая демократия") Радек Котен.

"Пришло время проверить, переоценить [эту инициативу] и выяснить, насколько она прозрачна, или там существуют лазейки, и деньги уходят в другие места. Это важно, и надо, чтобы [новое] правительство это выяснило", - сказал Котен, слова которого привел новостной портал Novinky.

На переоценке инициативы, с которой в начале 2024 года выступила Чехия, настаивает, по его словам, SPD. Этой политической силе в новом кабмине будет принадлежать, в частности, пост министра обороны республики. "Для нас было бы наилучшим вариантом, если бы конфликт завершился", - сказал Котен. Он верит, что благодаря усилиям президента США Дональда Трампа вскоре наступит мир на Украине.

"Надеюсь, что какая-либо дальнейшая помощь оружием [Украине] не понадобится, и мы сможем направить средства в другие места", - сказал Котен. Мнение о необходимости провести проверку инициативы поставок снарядов для ВСУ, как напомнил портал, разделяет кандидат на пост министра обороны республики Яромир Зуна. "Требование дать оценку инициативе по боеприпасам вполне законно", - считает он.

Украина в 2025 году в рамках инициативы по поставкам боеприпасов, закупленных западными государствами в третьих странах, должна получить, согласно порталу, 1,8 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов.