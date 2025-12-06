Орбан: делегация венгерского бизнеса скоро приедет в Москву

Предприниматели из Венгрии обсудят расширение деловых связей с российскими партнерами, сообщил премьер-министр республики

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Andreea Alexandru

БУДАПЕШТ, 6 декабря. /ТАСС/. Делегация венгерских предпринимателей отправится вскоре в Москву для обсуждения деловых связей с российскими партнерами. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на собрании активистов правящей партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" в Кечкемете.

"В ближайшие дни большая делегация бизнеса поедет в Москву, чтобы обсудить исключительно экономические вопросы", - сказал глава правительства, выступление которого показал телеканал М1. Какие вопросы будут обсуждаться и кто войдет в венгерскую делегацию, он не уточнил.

В то же время Орбан отметил, что Венгрия рассчитывает на расширение экономического сотрудничества с Россией после урегулирования украинского конфликта. По его словам, мир на Украине, а также договоренности между Вашингтоном и Москвой могут изменить ситуацию и привести к "интеграции России в мировую экономику и отмене санкции".