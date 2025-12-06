Премьер Грузии назвал трагичным состояние СМИ в Европе

ТБИЛИСИ, 6 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал европейские средства массовой информации, в частности, назвал трагичным положение британского вещателя Би-би-си.

"Когда вещатель, имеющий когда-то высокую репутацию, говорит ложными фактами, этим все сказано. Очень трагичным является состояние СМИ в Европе, и трагическое положение в Би-би-си является еще одним доказательством этого", - сказал Кобахидзе грузинским журналистам.

Вещательная корпорация Би-би-си 1 декабря опубликовала материал, в котором утверждалось, что власти Грузии якобы использовали химическое оружие времен Первой мировой войны против протестующих в 2024 году. Корпорация утверждала, что использовалось веществе камит, которое французские солдаты использовали против немцев. Власти Грузии обвинили корпорацию в распространении ложной информации и заявили, что подадут против нее иски в международные суды. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал материал Би-би-си дешевой провокацией, созданной для шантажа властей.

Позже Служба госбезопасности Грузии заявила, что провела расследование дела и определила химические вещества, которые сотрудники МВД использовали при разгоне митингов в конце 2024 года. По данным СГБ, они не относятся к категории запрещенных и не соответствуют указанному в материале Би-би-си. Согласно результатам следствия, в начале декабря прошлого года при разгоне акций протеста полиция применила хлоробензилидин малононитрил, который был растворен в водомете при помощи пропиленгликоля. Ни одно из указанных веществ не относится к категории запрещенных, утверждают в СГБ.