Президент Словакии раскритиковал желание ЕС направить активы РФ на оружие Киеву

Петер Пеллегрини считает, что в случае изъятия российских средств в Европе, эти средства лучше направить на восстановление Украины

БРАТИСЛАВА, 6 декабря. /ТАСС/. Президент Словакии Петер Пеллегрини, комментируя предложение изъять заблокированные в Евросоюзе активы РФ и передать их Киеву, выразил мнение, что средства на Украину следует направлять для восстановления этой страны, а не для продления военного конфликта.

"Если бы мы [ЕС] когда-нибудь должны были бы использовать такие громадные деньги, то давайте используем их на послевоенное восстановление Украины", - сказал президент в эфире Словацкого радио.

Передача Киеву средств для закупки вооружений, по его словам, не приведет к победе Украины. "Это сегодня очевидно каждому", - отметил Пеллегрини. По его мнению, сейчас необходимо направить усилия на решение вопросов послевоенного восстановления этой страны.

Словацкий президент также выразил поддержку американскому плану мирного урегулирования конфликта. "Нужно ускорить и поддержать действия США, чтобы как можно скорее сесть с [президентом РФ] Владимиром Путиным за стол переговоров и завершить эту войну. Думаю, что, если мы будем посылать на Украину новые десятки или сотни миллиардов [евро] только, чтобы купить оружие или военное оснащение, то мы лишь продлеваем конфликт, имеющий разрушительные последствия для Украины", - сказал глава государства.