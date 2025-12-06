Мерц примет участие в консультациях по Украине в Лондоне 8 декабря

На встрече также будут присутствовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц 8 декабря отправится в Лондон для участия в переговорах по Украине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штефана Корнелиуса.

В консультациях наряду с Мерцем будут участвовать премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон, а также Владимир Зеленский. Ожидается, что они обсудят ход переговоров об урегулировании конфликта на Украине.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что прошедшие 4 и 5 декабря во Флориде переговоры представителей США и Украины не привели к серьезному прорыву в процессе мирного урегулирования. Ожидалось, что переговоры продолжатся.