Мерц заявил, что Израиль должен отказаться от аннексии Западного берега Иордана

Канцлер Германии призвал сохранять открытым путь к палестинской государственности

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

БЕРЛИН, 6 декабря. /ТАСС/. Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал Израиль отказаться от любых шагов в направлении аннексии Западного берега реки Иордан, включая строительство там поселений.

"Мы должны сохранять открытым путь к палестинской государственности. Поэтому не может быть шагов по аннексии на Западном берегу реки Иордан - ни формальных, а также ни политических, строительных, фактических или иных мер, которые бы в их действии сводились к аннексии региона", - заявил Мерц во время визита в Иорданию, его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

Канцлер подтвердил приверженность решению ближневосточной проблемы на основе создания двух государств - израильского и палестинского.