The Times: визит Путина в Индию показал провал усилий по изоляции РФ

Президента России встретили с большой помпой и фанфарами, отметил обозреватель газеты Марк Галеотти

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент РФ Владимир Путин © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

ЛОНДОН, 6 декабря. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Индию продемонстрировал тщетность попыток западных стран изолировать РФ. Такое мнение выразил обозреватель еженедельной британской газеты The Sunday Times Марк Галеотти.

"В то время как в самой Европе и [в отношениях] между Европой и США возникают разногласия [относительно Украины], Путин подсвечивает провал западных усилий по изоляции России. В четверг он приехал с государственным визитом в Индию. Его встретили с большой помпой и фанфарами, а премьер-министр Нарендра Моди обнял его", - отметил журналист.

5 декабря Путин завершил двухдневный госвизит в Индию. В Нью-Дели он провел целую серию двусторонних переговоров, принял участие в российско-индийском бизнес-форуме, а также возложил венок к мемориалу Махатме Ганди. По итогам визита было подписано несколько двусторонних соглашений.