Пентагон: Байдена больше волновали границы Украины, чем самих США

Администрация 46-го президента Соединенных Штатов пыталась выставить высказывание о равнозначности безопасности границы и национальной безопасности как спорное, подчеркнул военный министр Пит Хегсет

Редакция сайта ТАСС

Джо Байден © AP Photo/ Susan Walsh

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Администрация бывшего президента США Джо Байдена была больше обеспокоена границами Украины, чем Соединенных Штатов. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

"Администрацию Байдена больше волновали границы Украины, чем наши собственные. Они пытались представить как спорное высказывание о том, что безопасность границы равна национальной безопасности, но это абсурд. Безопасность границ - это национальная безопасность, и мы отдаем этому первоочередное значение", - заявил Хегсет.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что до его прихода к власти в страну нелегально въехали около 25 млн человек. Глава Белого дома неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. После инаугурации он подписал указ о введении на границе США с Мексикой режима чрезвычайной ситуации. Трамп отметил, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.