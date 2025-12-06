В Бухаресте пройдут выборы генерального мэра

В борьбе за должность участвуют 15 кандидатов

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 7 декабря. /ТАСС/. В Бухаресте пройдут выборы генерального мэра. Об этом сообщило агентство Agerpres.

В борьбе за должность столичного градоначальника участвуют 15 кандидатов, из которых 11 поддерживаются политическими партиями, а 4 являются независимыми. В последнем опросе общественного мнения, который провела социологическая служба AtlasIntel по заказу портала hotnews.ro, лидирует журналист Анка Александреску (националистический "Альянс за объединение румын", 24%). За ней следуют Даниел Бэлуцэ (левоцентристская Социал-демократическая партия, 23,9%), Чиприан Чуку (правоцентристская Национал-либеральная партия, 20,2%), Кэтэлин Друлэ (правый "Союз за спасение Румынии", 15,3%). Некоторые обозреватели полагают, что шансы на успех есть у "прогрессистского" кандидата от небольшой партии SENS (аббревиатура из слов - здравоохранение, образование, природа и устойчивость) Аны Чичалэ (10%), которую, предположительно, поддерживает президент страны Никушор Дан.

В целом обозреватели рассматривают эти выборы как очередной раунд схватки между румынскими националистами и глобалистами. Предполагается, что победа Александреску придала бы новый импульс движению националистов, которые проиграли в мае президентские выборы, когда лидер "Альянса за объединение румын" Джордже Симион уступил проевропейскому кандидату Дану. "Политический сигнал [в случае победы Александреску] как для страны, так и для заграницы будет катастрофическим", - пишет портал g4media.ro. "Если проиграет Друлэ, - добавляет он, - то это будет первым крупным поражением президента Никушора Дана".

Эти выборы привлекают также внимание, потому что должность мэра нередко служит в Румынии трамплином для прыжка на высший государственный пост. Так, главами столичной администрации были президенты Траян Бэсеску и Дан, а президент Клаус Йоханнис был мэром трансильванского города Сибиу.

У румын, для которых процедура голосования стала рутиной, выборы не вызывают большого интереса. Только в 2024 году они приходили на избирательные участки четырежды - на европейские, местные, парламентские и президентские выборы. Кроме того, проблемы городского благоустройства для многих из них отошли на второй план перед падением уровня жизни из-за принимаемых правительством мер жесткой экономии, а также конфликта на Украине, который остается главной темой в румынских СМИ. Всего в Бухаресте зарегистрировано почти 1,8 млн избирателей.

В этот же день в Румынии в ходе частичных местных выборов будут также избраны мэры 12 населенных пунктов в различных уездах страны, а также новый глава совета уезда Бузэу, на должность которого баллотируется бывший премьер-министр Марчел Чолаку. Столичные выборы являются досрочными, так как предыдущий глава бухарестской администрации Дан в мае был избран президентом Румынии и оставил пост мэра, не завершив мандата. Ожидается, что в голосовании в Румынии в этот день примут участие всего 2,2 млн избирателей.