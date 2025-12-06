Хегсет пообещал последствия союзникам США за отсутствие вклада в общую оборону

Военный министр отметил, что особое расположение ждет образцовых союзников - Южную Корею, Израиль, страны Балтии, Польшу и Германию

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Глава Пентагона Пит Хегсет пригрозил последствиями тем союзникам США, которые не вносят достаточный вклад в коллективную оборону.

"Наши союзники - не дети, эти страны способны делать гораздо больше для самих себя. Пришло время проявить себя, и они делают это. <...> Образцовых союзников, таких как Израиль, Южная Корея, Польша, Германия, страны Балтии, ждет наше особое расположение. Союзники, которые не способны внести свой вклад в коллективную оборону, столкнутся с последствиями", - заявил он, выступая 6 декабря на форуме, организованном в штате Калифорния президентским фондом имени Рональда Рейгана.