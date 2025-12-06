Хегсет: США не стремятся изменить статус-кво по Тайваню

Вашингтон не добивается доминирования в регионе, подчеркнул военный министр Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены совершать попыток изменить статус-кво в вопросе Тайваня. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

"Мы не пытаемся изменить статус-кво в отношении Тайваня, - сказал он. - Наши интересы в Индо-тихоокеанском регионе значительные, но вместе с тем ограниченные и разумные".

По его словам, США не добиваются доминирования в регионе. "Мы не хотим доминировать над Китаем, а скорее гарантировать то, что у него не будет возможности доминировать над нами или нашими союзниками", - добавил он.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР.