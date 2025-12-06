Полиция Афин применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты против анархистов

В этот день в городе ежегодно проводят демонстрации в память о застреленном стражем порядка 15-летнем Алексисе Григоропулосе

Редакция сайта ТАСС

АФИНЫ, 7 декабря. /ТАСС/. Греческая полиция использовала в Афинах слезоточивый газ и светошумовые гранаты против группы анархистов по окончании демонстрации, которая ежегодно проходит в этот день в память о 15-летнем подростке Алексисе Григоропулосе, застреленном 6 декабря 2008 года стражем порядка. Об этом сообщила газета Proto Thema.

По ее словам, после марша небольшие стычки анархистов с полицией произошли на столичной улице Панепистимиу, когда демонстранты попытались направиться к месту гибели подростка в районе Экзархия. Однако полицейский спецназ не позволил им это сделать. Полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В ходе инцидента полицейские произвели 8 арестов. До этого с утра в рамках обеспечения безопасности марша стражи порядка задержали еще 30 человек, 4 из которых были затем арестованы.

В Салониках по центральным улицам также прошло траурное шествие, посвященное памяти Григоропулоса. Полицейские арестовали 10 человек.

Убийство Алексиса Григоропулоса в 2008 году привело к беспрецедентным для Греции столкновениям молодежи с полицией, погромам и поджогам сотен магазинов, банков, бензоколонок и машин. Беспорядки длились около трех недель. По данным Торговой палаты Афин, тогда 565 магазинам был нанесен ущерб на сумму €200 млн.

Процесс по делу двух полицейских, которые были причастны к убийству подростка, длился почти год. Баллистическая экспертиза показала, что пуля попала в сердце Григоропулоса рикошетом, однако, по показаниям свидетелей, полицейский стрелял в сторону группы подростков, блокировавшей патрульную машину. Суд признал стража порядка виновным в умышленном убийстве и приговорил его в октябре 2010 года к пожизненному заключению. Однако позднее в процессе апелляции этот вердикт заменили на 13-летний срок, а в июле 2019 года полицейского отпустили на свободу. Другой полицейский, признанный соучастником преступления, получил 10-летний срок, который через год был заменен на условный "по состоянию здоровья заключенного", и его тоже освободили.

Каждый год 6 декабря представители левых организаций и анархистских движений проводят манифестации в память о погибшем юноше, призывая к "сопротивлению властям и солидарности с политзаключенными".