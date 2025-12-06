Хегсет: США хотят сформировать с союзниками оборонительный щит по всему миру

Военный министр Соединенных Штатов отметил, что этому может помочь повышение расходов на военную сферу союзниками Вашингтона

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены в сотрудничестве с союзниками создать оборонительный щит, который будет действовать по всему миру. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет, выступая на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

Во время выступления он выразил оптимизм относительно возможности повышения расходов на оборону союзниками Вашингтона, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе. "Это сформирует общий мощный оборонительный щит с хорошо вооруженными союзниками по всему миру, которые готовы к собственной обороне, защите своих и общих интересов", - сказал глава Пентагона.