Хегсет: США не допустят размещения вражеского оружия в Западном полушарии

Вашингтон использует стратегию по восстановлению военного доминирования в регионе, чтобы "защитить родину", подчеркнул военный министр Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты не допустят размещения вражеского оружия в Западном полушарии в рамках стратегии по восстановлению военного доминирования в регионе. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, выступая на форуме президентского фонда имени Рональда Рейгана в штате Калифорния.

"Мы также не позволим противникам размещать силы или другие угрожающие средства в нашем полушарии", - сказал Хегсет.

Он добавил, что США используют это доминирование, чтобы "защитить родину и доступ к ключевым территориям по всему региону".