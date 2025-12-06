Макрон провел телефонные переговоры с Зеленским

Париж полон "решимости работать со всеми партнерами над принятием мер деэскалации и установлением режима прекращения огня", отметил лидер Франции

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © Gonzalo Fuentes/ Pool Photo via AP

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, стороны обсудили дальнейшие шаги для урегулирования украинского конфликта.

"Я поделился [с Зеленским] тем, что мои недавние международные переговоры в КНР помогли прояснить и продвинуться вперед. Франция полна решимости работать со всеми партнерами над принятием мер деэскалации и установлением режима прекращения огня", - написал Макрон в X.

Он добавил, что 8 декабря посетит Лондон для встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, на которой будут обсуждаться переговоры между украинской и американской делегациями во Флориде 30 ноября.