Bloomberg: в ЕС назвали два сценария выхода США из конфликта на Украине

Первый вариант подразумевает остановку любой помощи Киеву, второй - продолжение продажи оружия НАТО

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Евродипломаты разрабатывают сценарии поддержки Украины после выхода США из конфликта. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, этот выход кажется вероятным из-за публикации Белым домом обновленной Стратегии нацбезопасности.

По словам неназванного чиновника ЕС, оказываемое Вашингтоном давление на киевский режим вынуждает Евросоюз создавать план самостоятельной финансовой поддержки Украины. При этом неизвестно, насколько такая стратегия будет жизнеспособной.

Отмечается, что существует только два сценария выхода Соединенных Штатов из украинского конфликта. Один подразумевает приостановку Вашингтоном любой помощи Киеву, в которую входят поставки оружия и разведданных, а также ослабление давления на Россию. Согласно второй версии, американский лидер Дональд Трамп заявит, что боевые действия на Украине - это "война Европы", но продолжит продажу оружия НАТО для использования Украиной. Поэтому лидеры стран ЕС надеются, что сделку удастся заключить в ближайшее время, иначе президент США "может умыть руки", уверяет чиновник.

5 декабря Белый дом обнародовал обновленную Стратегию национальной безопасности США, в которой высказывается опасение, что Европа через 20 лет станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства Евросоюза и других наднациональных структур. В американской администрации в связи с этим выразили сомнения в том, что ряд европейских стран будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками США.