X после штрафа в €120 млн от Еврокомиссии удалила ее рекламный аккаунт

ЕК назначила штраф за нарушение цифровых правил Евросоюза

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. X, ранее получившая от Еврокомиссии (ЕК) штраф на €120 млн за нарушение цифровых правил ЕС, удалила ее рекламный аккаунт. Об этом сообщил руководитель отдела продукции в X Никита Бир.

Он заявил, что для публикации поста о решении оштрафовать соцсеть использовался "спящий рекламный аккаунт" Еврокомиссии, а прикрепленная к нему ссылка была оформлена как видеоролик, чтобы "ввести пользователей в заблуждение <...> и искусственно повысить охваты". Бир назвал такую ситуацию ироничной. "Кажется, вы полагаете, что правила не должны применяться к вашему аккаунту. Ваш рекламный аккаунт был удален", - указал он в X.

Как ранее заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тома Ренье, X "нарушила нормы транспарентности". Это, по его словам, включает наличие на платформе платной синей отметки верифицированного пользователя, которая "вводит пользователей в заблуждение, поскольку ее "может купить любой", а X "не проводит достаточной верификации". Ренье также утверждал, что политика рекламы в X вводит в заблуждение пользователей и что соцсеть "не предоставляет цифровых данных для европейских исследователей", в то время как ЕК обязывает делать это все цифровые компании в рамках Акта о цифровых услугах Евросоюза.