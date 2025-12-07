The Telegraph назвала Каллас подарком для РФ из-за ее позиции по Украине

В частности, из-за политики главы европейской дипломатии ЕС фактически исключили из процесса мирного урегулирования, что выгодно для России, пишет газета

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас

ЛОНДОН, 7 декабря. /ТАСС/. Глава европейской дипслужбы Кая Каллас является подарком для России, поскольку ее жесткая позиция по украинскому конфликту вызывает разобщенность в западном сообществе. Такое мнение выразила британская газета The Daily Telegraph.

Упорный отказ Каллас от переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным фактически исключил ЕС из процесса мирного урегулирования по Украине, позволив занять России более выгодную позицию на переговорах, считает газета.

The Telegraph отметила, что американские чиновники раздражены радикализацией внешней политики ЕС, некогда ближайших союзников в Европе, назвав этот процесс "эстонизацией". Киев также разочарован призывами Каллас продолжать боевые действия, не имея ни реалистичного плана, ни требуемой для этого финансовой поддержки.