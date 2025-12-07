В Сеуле не планируют сокращать число учений с США ради начала диалога с КНДР

Глава государства Ли Чжэ Мён указал, что готов обсуждать сокращение или перенос совместных учений с США "в зависимости от ситуации"

СЕУЛ, 7 декабря. /ТАСС/. Власти Республики Корея на данный момент не собираются сокращать масштабы военных учений с США ради возобновления диалога с КНДР. Об этом заявил начальник управления национальной безопасности администрации президента Ви Сон Лак.

"Если мы собираемся возобновить диалог, нам нужно понять, какие карты мы можем использовать. Вариантов множество, но мы не рассматриваем напрямую учения с США как такую карту", - сказал Ви Сон Лак в ходе пресс-конференции, посвященной первым шести месяцам президентского срока Ли Чжэ Мёна.

В ноябре глава государства указал, что готов обсуждать сокращение или перенос совместных учений с США "в зависимости от ситуации" - при условии прочного мира на Корейском полуострове или для установления диалога. 3 декабря Ли Чжэ Мён снова допустил возможность сократить масштабы учений, чтобы вернуть Пхеньян за стол переговоров.

Ранее половина американо-южнокорейских учений Ulchi Freedom Shield была перенесена с августа на сентябрь, в октябре ВС Республики Корея отложили маневры "Хогук" на ноябрь из-за саммита АТЭС в Кёнджу.