Армия Таиланда объявила эвакуацию жителей граничащих с Камбоджей провинций

Речь идет про Бурирам, Сурин, Сисакет и Убонратчатхани

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 7 декабря. /ТАСС/. Двое таиландских военнослужащих получили ранения в результате перестрелки на границе Таиланда и Камбоджи. Об этом говорится в сообщении второго военного округа сухопутных сил Таиланда.

По его данным, таиландские военные вступили в столкновение после того, как "камбоджийские силы открыли огонь из стрелкового оружия". Командующий вторым округом сухопутных сил приказал привести в полную боевую готовность все подразделения.

"С таиландской стороны есть двое раненых. Таиландские силы открыли пропорциональный ответный огонь в соответствии с правилами ведения боевых действий. Столкновение прекращено, но подразделения остаются в состоянии полной боевой готовности и продолжат обеспечивать безопасность района", - говорится в сообщении.

"В связи с текущей неопределенностью и вероятностью эскалации столкновений жителям приграничных районов четырех провинций - Бурирам, Сурин, Сисакет и Убонратчатхани - рекомендуется эвакуироваться в специально отведенные убежища в соответствии с планом эвакуации гражданского населения в целях их безопасности", - подчеркнули в таиландской армии.

Премьер-министры Камбоджи и Таиланда Хун Манет и Анутхин Чанвиракун в октябре в присутствии президента США Дональда Трампа на полях 47-го саммита АСЕАН подписали совместную декларацию, которая сформулировала дальнейшие шаги для мирного урегулирования пограничного конфликта между странами.

МИД Таиланда в ноябре заявил, что Камбоджа нарушила положения мирной сделки, установив противопехотные мины на территории Таиланда, на которых 9 ноября подорвались таиландские военные. Бангкок также возлагает вину на Пномпень за произошедшую 12 ноября перестрелку на границе двух стран. Пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун 11 ноября указал, что "в этой связи у Таиланда не осталось иного выбора, как приостановить выполнение ключевых элементов совместной декларации, включая освобождение 18 камбоджийских военнопленных, пока камбоджийская сторона не проявит ответственность и искреннюю приверженность реализации положений совместной декларации".

Вооруженные столкновения между Таиландом и Камбоджей произошли 24 июля. Глава правительства Малайзии Анвар Ибрагим 28 июля объявил о перемирии между сторонами по итогам переговоров в Куала-Лумпуре. После этого произошел ряд инцидентов, когда таиландские военнослужащие подрывались на минах при патрулировании спорных участков на границе двух стран.