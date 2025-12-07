Туск выразил опасения, что могло "что-то измениться" в отношениях США и Европы

Премьер-министр Польши отметил, что у Европы и Америки есть общие враги

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал обновленную Стратегию нацбезопасности США, отметив, что у Европы и Америки есть общие враги.

"Дорогие американские друзья, Европа - ваш ближайший союзник, а не ваша проблема. И у нас общие враги. По крайней мере, так было последние 80 лет. Мы должны придерживаться этого, это единственная разумная стратегия нашей общей безопасности. Если только что-то не изменилось", - написал Туск в X.

В опубликованной 5 декабря обновленной Стратегии национальной безопасности США, в частности, высказывается опасение, что Европа через 20 лет станет неузнаваемой и стоит на пороге уничтожения как цивилизация из-за подрывной политики руководства Евросоюза и других наднациональных структур. В американской администрации в связи с этим выразили сомнения в том, что несколько европейских стран будут располагать соответствующим экономическим и военным потенциалом, чтобы оставаться надежными союзниками США.