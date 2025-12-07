Премьер Катара: Доха не будет финансировать восстановление Газы в одиночку

Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отметил, что страна продолжит поддерживать палестинский народ

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 7 декабря. /ТАСС/. Катар будет делать все возможное для облегчения страданий палестинского народа, но не намерен финансировать реконструкцию сектора Газа без участия других стран. Об этом заявил глава правительства, министр иностранных дел арабского государства шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

"Если говорить о Государстве Катар, мы продолжим поддерживать палестинский народ. Мы сделаем все возможное, чтобы облегчить их страдания, но мы не те, кто просто выпишет чек <...>. Это, по сути, наша позиция. Но в то же время мы не оставим палестинцев без помощи, если им никто не поможет", - отметил он в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону на полях Дохийского форума. Премьер Катара подчеркнул, что Доха будет выделять средства на помощь палестинцам "при условии, что эта помощь действительно до них дойдет".

9 октября Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в секторе Газа вступил в силу 10 октября. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора. Согласно оценкам Программы развития ООН, для реконструкции сектора Газа потребуется порядка $70 млрд.