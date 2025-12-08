Академик Хушвахтзода: договоренности трех лидеров меняют Центральную Азию

Речь о документах, которые в марте подписали президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана

ДУШАНБЕ, 8 декабря. /ТАСС/. Документы, которые в марте подписали президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиёев, позволяют вывести Центральную Азию на новый уровень совместного развития. Таким мнением с ТАСС поделился президент Национальной академии наук Таджикистана академик Кобилджон Хушвахтзода.

"Благодаря мудрости и дальновидности Эмомали Рахмона, Шавката Мирзиёева и Садыра Жапарова 31 марта 2025 года произошло эпохальное и очень важное событие для Центральной Азии - в городе Худжанд Таджикистана были подписаны "Соглашение о стыке государственных границ" и "Декларация о вечной дружбе". Эти документы выводят Центральную Азию на новый уровень совместного развития и создают условия для формирования новой геополитической и геоэкономической архитектуры региона", - отметил ученый. Он подчеркнул, что, "исходя из этого, решением российского Фонда мира имени Льва Толстого лидерам Таджикистана, Узбекистана и Киргизии присуждена международная премия".

По мнению академика, Центрально-Азиатский регион является наиболее стабильным в мире.

"Страны региона выбрали трек созидательного развития, в основе которого лежит укрепление мер доверия и использование международного диалога", - пояснил Хушвахтзода, добавив, что в этом деле большой вклад вносят главы государств региона.

"Лидеры трех стран, основываясь на традиции многовековой дружбы народов региона, общей истории, цивилизационного вклада нашего региона в развитие человечества, объединили свои усилия для превращения Центральной Азии в пространство доверия, мира и стабильности", - подчеркнул собеседник.

В этом контексте он отметил роль президента Таджикистана.

"Его миротворческая деятельность давно уже вышла за рамки Центральной Азии и сегодня охватывает все мировое сообщество", - сказал ученый. В качестве примера он привел выступление Рахмона в сентябре 2024 года на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, где президент выдвинул инициативу "Десятилетие укрепления мира во имя будущих поколений". Особо академик подчеркнул миростроительные инициативы таджикского лидера, благодаря которым в конце прошлого века в Таджикистане воцарились мир и политическая стабильность.

"Таджикистан под руководством президента страны превратился в форпост, который стоит на пути проникновения идеологий и деструктивных групп религиозного экстремизма в Центральную Азию. И, как важный участник ОДКБ, Таджикистан вместе с Россией вносит значительный вклад в дело обеспечения безопасности всей Центральной Азии", - пояснил Хушвахтзода. Поэтому, как он считает, присуждение Международной премии мира имени Льва Толстого Эмомали Рахмону - "это не только награда за личные заслуги, но и дань уважения всему миролюбивому таджикскому народу".

В марте Таджикистан и Киргизия окончательно урегулировали вопрос о границе двух стран, который долгие годы был источником напряжения в отношениях соседних республик. 31 марта президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана заключили в Худжанде договор о точке стыка государственных границ трех стран, тем самым полностью завершив правовое оформление общих рубежей и подписав трехстороннюю декларацию.

Международное жюри 9 сентября объявило о присуждении Международной премии мира им. Толстого Рахмону, Жапарову и Мирзиёеву, подписавшим Худжандскую декларацию о вечной дружбе.