Президент Словакии попал в базу "Миротворца"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент Словакии Петер Пеллегрини внесен в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Создатели сайта называют его "агентом влияния РФ в странах Евросоюза" и вменяют ему в вину "отрицание суверенного права Украины на защиту".

Ранее Пеллегрини выразил поддержку американскому плану мирного урегулирования конфликта. По его мнению, "если посылать на Украину новые десятки или сотни миллиардов евро, только чтобы купить оружие или военное снаряжение, то конфликт будет лишь продлеваться".

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.