Макрон пригрозил Китаю пошлинами из-за торгового дефицита между ЕС и КНР

Президент Франции отметил, что сформировать единый европейский фронт в этом вопросе будет непросто

Редакция сайта ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон © AP Photo/ Evan Vucci

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Евросоюз может рассмотреть вопрос о введении торговых пошлин в отношении китайских товаров, если Пекин не решит проблему торгового дефицита между ЕС и КНР. Об этом в интервью газете Les Echos заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я сказал им, что если они не отреагируют, то мы, европейцы, уже в самые ближайшие месяцы будем вынуждены принять жесткие меры и пойти на разрыв сотрудничества по примеру США, например, введя таможенные пошлины на китайские товары", - сказал Макрон. По словам президента, он уже обсуждал возможное введение таких пошлин с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

В то же время Макрон подчеркнул, что сформировать единый европейский фронт в этом вопросе будет непросто. Против может выступить ФРГ, поскольку присутствие германских групп в Китае значительно.

Вместе с тем, президент Франции надеется на мирное преодоление разногласий. Он рассчитывает на "взаимный отказ от агрессивной политики, которая заключается в ограничении на экспорт оборудования для производства полупроводников со стороны Европы и ограничении на экспорт редкоземельных металлов со стороны Китая".

Макрон на этой неделе посетил Китай с государственным визитом. 4 декабря состоялись переговоры между французским лидером и председателем КНР Си Цзиньпином.