В базу "Миротворца" внесли главу Духовного управления мусульман России

Сайт был создан в 2014 году с целью установления личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Председатель Духовного управления мусульман и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин попал в базу данных украинского экстремистского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомился ТАСС.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.