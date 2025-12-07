Мерц: ФРГ в обозримом будущем не признает государственность Палестины

Сначала важно шаг за шагом реализовать мирный план, отметил канцлер Германии

Редакция сайта ТАСС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo/ Ebrahim Noroozi

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 декабря. /ТАСС/. Германия, в отличие от некоторых своих европейских партнеров, не намерена признавать и в обозримом будущем государственность Палестины. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Глава германского правительства отметил, что сначала важно шаг за шагом реализовать мирный план. "Что будет в конце, сегодня никто не знает. И поскольку это так, правительство ФРГ, в отличие от других европейских государств, отказалось от преждевременного признания палестинского государства. Мы не будем этого делать и в обозримом будущем", - сказал Мерц. По его мнению, пока "нет условий" для создания палестинского государства.