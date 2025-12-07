Литва обсуждает вопрос прекращения регулярного автобусного сообщения с Белоруссией

Надо уяснить, как это подействует на белорусский режим, отметил глава МВД балтийской республики Владислав Кондратович

ВИЛЬНЮС, 7 декабря. /ТАСС/. Литва рассматривает вопрос прекращения регулярных автобусных пассажирских перевозок с Белоруссией. Об этом агентству BNS заявил глава МВД балтийской республики Владислав Кондратович.

"Вопрос находится на стадии обсуждения, - приводит агентство его слова. - Надо уяснить, как это подействует на белорусский режим: будет ли для него болезненной мерой, или еще больше вызовет враждебное отношение к Евросоюзу".

Этот вопрос Литва намерена обсудить с Польшей и Латвией, последняя уже заявила о плане прекращения автобусного сообщения с Белоруссией и Россией. "Нам необходимо единое решение не только наших трех стран", - заявил Кондратович.

Сейчас из Литвы в Белоруссию отправляется в день 25 регулярных автобусных рейсов.