Депутат Рады Костенко: ситуация с поставками вооружения Украине критическая

Секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности отметил, что это касается и ракет

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Ситуация с поставками зарубежного вооружения Украине является критической. Такое мнение высказал секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности Роман Костенко. Видео с выступлением парламентария опубликовало издание "Страна".

Отвечая на вопрос журналистки о том, насколько серьезна ситуация с поставками американских ракет, Костенко ответил: "Ситуация уже критическая. Их никогда не было много. Но сейчас я вообще говорю обо всем спектре вооружений, это, в том числе, касается и ракет".

В середине апреля Владимир Зеленский заявлял, что Украина готова заплатить США $15 млрд за 10 ЗРК Patriot, однако Вашингтон отказывается продавать установки. При этом Зеленский уточнял, что Киев намерен покупать у Вашингтона системы ПВО и другое вооружение за счет европейских партнеров. Впоследствии он поручал МИД и Минобороны Украины активизировать контакты с западными странами по вопросам о передаче Киеву систем ПВО и локализации их производства.

Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.