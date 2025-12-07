В Нидерландах считают, что Европа возвращается в Средневековье из-за мигрантов
ГААГА, 7 декабря. /ТАСС/. Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что Европа стремительными темпами возвращается в Средневековье из-за политики открытых границ и наплыва иммигрантов.
"Европа стремительно превращается в средневековый континент из-за открытых границ и массовой иммиграции", - написал он в X. По мнению Вилдерса, европейская культурная идентичность может оказаться под угрозой, если власти стран континента не примут срочных мер по ограничению потока беженцев и не закроют границы для нелегальных мигрантов.
Согласно данным Центрального бюро статистики Нидерландов, в 2024 году в королевство прибыли более 316 тыс. мигрантов. Большинство из них приехали из Суринама, Турции, а также Марокко и других стран Африки. Число находящихся в стране нелегальных мигрантов, по разным данным, варьируется от 70 тыс. до 150 тыс.