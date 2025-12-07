В Нидерландах считают, что Европа возвращается в Средневековье из-за мигрантов

По мнению лидера нидерландской крайне правой Партии свободы Герта Вилдерса, европейская культурная идентичность может оказаться под угрозой, если власти стран континента не примут срочных мер по ограничению потока беженцев

ГААГА, 7 декабря. /ТАСС/. Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс заявил, что Европа стремительными темпами возвращается в Средневековье из-за политики открытых границ и наплыва иммигрантов.

"Европа стремительно превращается в средневековый континент из-за открытых границ и массовой иммиграции", - написал он в X. По мнению Вилдерса, европейская культурная идентичность может оказаться под угрозой, если власти стран континента не примут срочных мер по ограничению потока беженцев и не закроют границы для нелегальных мигрантов.

Согласно данным Центрального бюро статистики Нидерландов, в 2024 году в королевство прибыли более 316 тыс. мигрантов. Большинство из них приехали из Суринама, Турции, а также Марокко и других стран Африки. Число находящихся в стране нелегальных мигрантов, по разным данным, варьируется от 70 тыс. до 150 тыс.