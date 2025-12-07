В Киевской области жители начали протестовать против отсутствия света

Света в поселке городского типа Крюковщина нет уже двое суток

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Жители поселка городского типа Крюковщина Киевской области Украины перекрыли дорогу в знак протеста против отсутствия электроэнергии. Об этом сообщило агентство УНИАН, опубликовав соответствующее видео.

Отмечается, что света в поселке нет уже двое суток.

Минэнерго Украины сообщило, что 8 декабря отключения света во всех регионах страны продолжатся в течение всех суток.

Ранее глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что на восстановление электроэнергии на Украине понадобятся недели. По его словам, если до сих пор света не было по 4-8 часов, то сейчас в большинстве областей свет отсутствует по 12-16 часов в сутки.