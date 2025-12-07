Трамп-младший допустил, что его отец может отвернуться от Украины

Сын американского лидера также раскритиковал Владимира Зеленского, отметив, что представители левых сил игнорируют недостатки его администрации

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Сын действующего президента США Дональд Трамп - младший допустил, что его отец может отвернуться от Украины. Как сообщила газета Politico, об этом он заявил на Дохийском форуме.

Он отметил, что коррупция является давней проблемой Украины, и это вызывает недовольство у ее международных партнеров. "Я думаю, что он может это сделать", - ответил он на вопрос, может ли глава администрации США отказаться от поддержки Киева.

"Что есть хорошего и уникального в моем отце, так это то, что вы не знаете, что он собирается сделать", - добавил он. "Тот факт, что он непредсказуем - заставляет всех действовать в интеллектуальном и искреннем ключе", - пояснил сын президента США.

Он также раскритиковал Владимира Зеленского, отметив, что представители левых сил игнорируют недостатки его администрации. "Из-за войны и по той причине, что он один из величайших маркетологов всех времен, Зеленский стал почти божеством, особенно для левых, для которых он не мог сделать ничего плохого, он был выше всяких упреков", - сказал Трамп - младший.

10 ноября антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции "Мидас" по раскрытию крупной преступной схемы в энергетике. Позже были опубликованы фрагменты записей разговоров, в которых обсуждались коррупционные схемы. 17 ноября появилась информация о том, что глава офиса Зеленского Андрей Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба. Скандал вызвал глубокий кризис в украинском руководстве - работа парламента была заблокирована, а ряд депутатов, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовал отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, в тот же день Зеленский отправил его в отставку.