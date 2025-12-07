Axios: Уиткофф организует секретную встречу между Израилем и Катаром

Встреча в Нью-Йорке, вероятно, будет посвящена ситуации в секторе Газа и разоружению радикального палестинского движения ХАМАС, отмечает портал

ВАШИНГТОН, 7 декабря. /ТАСС/. Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф проведет в Нью-Йорке секретную встречу между представителями Израиля и Катара для нормализации отношений между двумя странами. Об этом со ссылкой на два источника сообщил портал Axios.

По его данным, израильскую делегацию возглавит глава разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа, а Катар будет представлен высокопоставленным официальным лицом.

Как подчеркивает Axios, встреча в Нью-Йорке, вероятно, будет посвящена ситуации в секторе Газа и разоружению радикального палестинского движения ХАМАС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что в ходе консультаций с Дохой планирует поднять такие вопросы, как поддержка Катаром международного исламистского движения "Братья-мусульмане" (запрещено в РФ), а также враждебность редакционной политики катарского телеканала Al Jazeera по отношению к израильской стороне. Кроме того, он намеревался обсудить предполагаемое подогревание Катаром антисемитских настроений в университетах США.

Отношения между двумя ключевыми партнерами США на Ближнем Востоке сильно обострились после того, как 9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности.

В конце сентября президент США Дональд Трамп провел трехсторонний телефонный звонок, в котором приняли участие Нетаньяху и глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Стороны договорились создать трехсторонний механизм координации и урегулирования разногласий. В ходе этого разговора Нетаньяху также принес свои извинения катарскому коллеге за нарушение суверенитета страны при авиаударе по лидерам ХАМАС, выразил сожаление в связи с гибелью сотрудника службы безопасности Катара, а также заверил его, что подобные инциденты более не повторятся.

