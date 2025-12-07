МИД Белоруссии: урегулирование на Украине находится в руках руководства в Киеве

Украинский народ хочет мира, отметил глава белорусского МИД Максим Рыженков

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Народ Украины хочет мира, заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков. Урегулирование находится в руках правительства в Киеве, добавил он.

"Все в принципе в руках только украинского высшего руководства. Народ Украины мира хочет", - подчеркнул министр телеканалу "Первый информационный".

По словам Рыженкова, если США твердо будут и дальше заявлять о своей позиции, об отсутствии с их стороны "поддержки каких-то милитаристских устремлений Украины" - это очень серьезный фактор, который вынуждены учитывать в Брюсселе и Киеве.