Эйсмонт рассказала, почему Лукашенко летал в Оман с сыновьями

Участие сыновей белорусского лидера было важным знаком для стран Персидского залива, подчеркнула пресс-секретарь главы республики

МИНСК, 7 декабря. /ТАСС/. Участие сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко в его переговорах в Омане было важным знаком для стран Персидского залива. Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

1 декабря белорусский лидер провел в Маскате переговоры с султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. На встрече присутствовали старший и младший сыновья Лукашенко - Виктор и Николай.

"У них [в Омане] это действительно знак особого уважения, особого внимания и особого отношения к развитию двустороннего взаимодействия, когда закрепленное лицо за взаимодействием между странами, за сотрудничеством - это представители семьи. Вот в данном случае старший сын президента", - пояснила Эйсмонт в эфире телеканала "Беларусь 1".

По ее словам, для Виктора Лукашенко, который руководит Национальным олимпийским комитетом Белоруссии, курирование отношений с Оманом является очень серьезной дополнительной нагрузкой и ответственностью. "Но в данных странах так принято. И это действительно очень помогает. Это такое дополнительное внимание, дополнительный контроль. Это дает очень серьезный толчок для развития двусторонних отношений. Вот поэтому на встрече присутствовали сыновья", - пояснила пресс-секретарь.