Почти 50% жителей Швейцарии поддержали идею об ограничении численности населения

Речь идет об инициативе депутатов Швейцарской народной партии закрепить в конституции максимальный порог постоянного населения страны до 2050 года и ограничить его 10 млн человек

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 7 декабря. /ТАСС/. Почти 50% жителей Швейцарии поддерживают предложение крупнейшей политической силы страны - Швейцарской народной партии (ШНП) - ограничить численность населения 10 млн человек. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом LeeWas по заказу газеты 20 Minuten и медиахолдинга Tamedia.

Быстрый рост населения конфедерации вызывает дискуссии уже много лет. На фоне этого депутаты из ШНП выступили с инициативой закрепить в конституции максимальный порог постоянного населения страны до 2050 года и ограничить его 10 млн человек. Ожидается, что референдум по данной инициативе пройдет уже в июне 2026 года. В случае одобрения инициативы ШНП властям страны придется резко ужесточить миграционное законодательство.

Всего 48% участников опроса высказались в поддержку предложения ШНП, 41% опрошенных были против. 11% респондентов не определились с ответом.

В опросе приняли участие почти 11 тыс. человек. Он проводился в период с 27 по 30 ноября. Погрешность составила 2,8 п.п.

В сентябре 2024 года федеральное статистическое управление Швейцарии сообщало, что численность населения страны во втором квартале года впервые в истории конфедерации превысила отметку 9 млн жителей. Речь шла о постоянном населении Швейцарии без учета просителей убежища. В ведомстве отмечали, что число жителей страны выросло с 8 до 9 млн всего за 12 лет.