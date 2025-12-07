В Румынии избрали нового генерального мэра Бухареста

За Чиприан Чуку на выборах проголосовали 32,7% избирателей

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 7 декабря. /ТАСС/. Новым градоначальником столицы Румынии избран Чиприан Чуку (правоцентристская Национал-либеральная партия), за которого на выборах генерального мэра Бухареста проголосовали 32,7% избирателей. Эти данные экзитпола сообщили сразу после закрытия избирательных участков в 21:00 (22:00 мск) социологические службы Центр городской и региональной социологии (CURS) и Группа социально-поведенческих исследований Avangarde.