Словакия отвергнет миграционный пакт ЕС на встрече глав МВД стран сообщества

При этом Словакия проявляет солидарность с другими государствами-членами Евросоюза, принимая у себя беженцев из соседней Украины, сообщило агентство TASR

ПРАГА, 7 декабря. /ТАСС/. Словакия отвергнет миграционный пакт Евросоюза на предстоящей встрече глав МВД стран сообщества. Со ссылкой на министра внутренних дел республики Матуша Шутай-Эштока об этом сообщило информационное агентство TASR.

"Отвергаем нелегальную миграцию, отвергаем обязательное распределение беженцев [между странами ЕС], выступаем за [эффективную] охрану границ и настаиваем на суверенном праве [Словакии] решать то, кто будет жить на нашей территории", - привело агентство слова Шутай-Эштока.

Словакия проявляет солидарность с другими государствами-членами ЕС, как следует из сообщения, принимая у себя беженцев из соседней Украины. Ежедневно в республике регистрируют десятки прошений о предоставлении статуса временной защиты от граждан этой страны.