Новым генеральным мэром Бухареста избрали Чиприана Чуку

За него проголосовали 32,7% избирателей

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 7 декабря. /ТАСС/. Новым градоначальником столицы Румынии избран Чиприан Чуку (правоцентристская Национал-либеральная партия), за которого на выборах генерального мэра Бухареста проголосовали 32,7% избирателей. Эти данные экзитпола сообщили сразу после закрытия избирательных участков в 21:00 (22:00 мск) социологические службы Центр городской и региональной социологии (CURS) и Группа социально-поведенческих исследований Avangarde.

На втором месте - кандидат левоцентристской Социал-демократической партии Даниел Бэлуцэ (26,3%), на третьем - независимый кандидат Анка Александреску, которую поддерживал националистический "Альянс за объединение румын" (20,2%).

Выступая после объявления результатов экзитпола, Чуку сказал, что Бухарест станет "проектом его жизни" и призвал партии правящей коалиции, "в особенности правоцентристские партии", к единству. У власти в Румынии в настоящее время находится неоднородная коалиция партий в составе левоцентристской Социал-демократической партии, правоцентристской Национал-либеральной партии, правого "Союза за спасение Румынии" и Демократического союза венгров Румынии.

Явка составила 32,71% зарегистрированных избирателей, тогда как на предыдущих местных выборах этот показатель был 39,26%.

СМИ подчеркивают, что экзитполы могут значительно отличаться от окончательных официальных результатов, так как основываются не на подсчете бюллетеней, а на ответах избирателей после голосования.

Обозреватели расценивают результат выборов как победу премьера Боложана

Обозреватели рассматривают выборы столичного мэра в национальном политическом контексте, хотя они имели местное значение. Так, они расценивают результат экзитпола как победу лидера Национал-либеральной партии (НЛП), премьер-министра Илие Боложана, несмотря на то, что он принимает непопулярные меры жесткой экономии. "Победа Чуку укрепляет позиции премьера Боложана в правящей коалиции и внутри НЛП, пишет газета Cotidianul. - В этот вечер на правом фланге сформировался центр власти с долгосрочным серьезным влиянием в перспективе будущих парламентских и президентских выборов".

"С другой стороны, - пишет портал g4media.ro, - это первое крупное поражение президента Никушора Дана, так как <...> поддерживаемый им кандидат Кэтэлин Друлэ ("Союз за спасение Румынии") занял лишь четвертое место с большим отрывом от победителя".

Влиятельный публицист Ион Кристою заявил в подкасте на портале gandul.ro, что завершившиеся выборы его не интересовали, и он вообще больше не будет голосовать, так как "отмена выборов [президента в 2024 году], дисквалификация Кэлина Джорджеску, махинации между двумя турами на президентских выборах, когда практически не было избирательной кампании" являлись для него аргументом, что его голос "не имеет значения".